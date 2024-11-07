الناقد جمال عبد القادر يكشف عن أسرار مشوار نور الشريف في كتابه الجديد

نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا لتوقيع ومناقشة كتاب "نور الشريف.. قراءة فى مشوار الأستاذ"، للكاتب والناقد جمال عبد القادر، والصادر عن دار نشر نفرتيتى، فى سينما الهناجر.

يضم الكتاب رؤية شاملة أعدها عبد القادر عن مشوار نور الشريف الفنى وانحيازاته وما قدمه للسينما، حيث يرى أن نور الشريف لم يأخذ حقه كما يجب كممثل ومخرج ومنتج وفنان وصاحب مشروع فنى مهم.

ويؤمن عبد القادر أن الشريف يستحق أكثر من تسليط الضوء، لذلك قرر العمل على الكتاب الذى استغرق نحو سنة كاملة، للخروج برؤية شاملة، حيث قام المؤلف جمال عبد القادر بإعادة مشاهدة جميع أعمال نور الشريف؛ الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، بالإضافة إلى الندوات واللقاءات التليفزيونية والصحفية.

الكتاب عبارة عن رؤية ونقدية وقراءة شاملة فى حياة فنان أثرى الحياة الفنية فى مصر بمجموعة أعمال خالدة.

وبدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن مشوار الفنان الراحل نور الشريف، وكلمة من أصدقائه الفنانين، وحضر الندوة مجموعة من الفنانين والمنتجين، من بينهم: محمد العدل ورمزي العدل وعمر عبد العزيز، ومحسن صبري، وحمزة العيلي، وألفت عمر، وأحمد رفعت، يوسف حسن يوسف، والفنان التشكيلي حسين نوح، وأدارت النقاش الناقدة والصحفية حنان شومان.