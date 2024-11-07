توقعات بهبوب إعصار قوي على شمال الفلبين اليوم

من المتوقع أن يضرب إعصار قوي شمال الفلبين اليوم الخميس، مما دفع السلطات لبدء جولة جديدة من عمليات الإجلاء في المنطقة التي مازالت تتعافي من هبوب عواصف متعاقبة منذ عدة أسابيع.

ويعد إعصار ينشينج الاعصار الـ13 الذي يضرب الفلبين هذا الموسم.

وعاد عشرات الآلاف من سكان القرى إلى أماكن الإيواء الطارئة، كما تم وضع فرق مكافحة الكوارث في وضع الاستعداد في كاجايان وأقاليم أخرى بشمال البلاد، تقع على المسار المتوقع للإعصار. ويقع الاعصار على بعد 175 كيلومترا (109 أميال) شرق بلدة اباري في إقليم كاجايان صباح اليوم الخميس.

ويذكر أن إعصاري ترامي وكونج ري ضربا شمال الفلبين خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل 151 شخصا على الأقل وإلحاق الضرر بنحو 9 ملايين شخص.