السجن 3 أعوام لمتهمين بتزوير محررات رسمية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، كلٍ من (ق.ج.ق)، و(ح.ا.م) بالسجن لمدة 3 أعوام، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 5131 لسنة 2024 جنايات ثانٍ المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول تزوير شخصين في محررات رسمية.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المجني عليه "م.ب.ال"، تاجر، مقيم في المملكة العربية السعودية، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة "ال" للاستثمار الطبي والتعليمي، وكان يترأس إدارتها شقيقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول "ق.ح.ق"، صاحب مدرسة تعليمية بالبحيرة، أجرى تعديل في مجلس الإدارة، بتعيين نفسه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبه للمجني عليهم زورا.

وأوضحت التحقيقات، أن عملية التزوير ترتب عليها تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري مما أمكنه سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور، بالإضافة للاستيلاء علي مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابهم واشترك معه المتهم الثاني، "ح.ا.م"، في ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وضبطهما، تم التحفظ على المضبوطات، وبعرضهما على النيابة العامة، اعترفا بالواقعة، فقررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.