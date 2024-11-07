محافظ مطروح: الانتهاء من 60% من أعمال البنية التحتية لمستشفيي الحميات والصدر

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الإسراع في إنهاء كل أعمال مد كابلات الكهرباء لدخول مستشفتى الحميات والصدر في التشغيل، بعد إنهاء الموافقات والتصريحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبدء أعمال الحفر حاليا، مع إنهاء الوصلات واختبار منظومة التشغيل الكهربائية والحماية المدنية وغيرها لجميع الأجهزة بالمستشفى.



كما كلف محافظ مطروح، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوصيل شبكة الصرف الصحي لمستشفتى الحميات والصدر على شبكة الصرف الجاري تنفيذها حالياً بالمنطقة بشارع المديرية المالية والأبنية التعليمية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 60% منها.

يأتي ذلك خلال تفقده إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات بمطروح، والإسراع في توصيل كابل الكهرباء المغذي للمستشفيي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

كما طالب محافظ مطروح، مركز ومدينة مرسى مطروح بأعمال التنسيق والتطوير الخارجي للمستشفى، وتكثيف أعمال النظافة.

واستمع المحافظ خلال تفقده لمستشفى الأمراض الصدرية ومكوناته، ومنها 69 سريرا قابلة للتوسعة منها، 6 أسرة عناية و6 لغرف العزل، و35 سريرا أخرى.

كما وجه باستحداث جزء من المستشفى لتخصص الرعاية الرئوية التخصصية.

ويضم المستشفى الذي يقع على مساحة إجمالية 10815 م٢، يضم 3 مبانِ، منها 3 عيادات خارجية، والأقسام الداخلية، وجهاز تنفس صناعي، وثلاجة حفظ الموتى، وعدد من المعامل منها، معمل كيمياء - معمل pcr ، معمل بكترولوجي فحص بصاق مباشر، أشعة عادية ومقطعية وسنار ومناظير، وصيدلية استقبال، صيدلية نفقة دولة، صيدلية داخلي، صيدلية العيادات الخارجية، وتانك الأكسجين سعة 1000 لتر، قسم للتعقيم، وغرفة نفايات، ومغسلة، ومطبخ، وقاعة تدريب بسعة 70 كرسيا، بالإضافة إلى 12 سريرا سكن للفريق الطبي، و2 محول كهرباء كل منهما 500 كيلو فولتميتر، مع الإعداد لاستقبال الأجهزة والفرش بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمستشفى مقترح تحويل العناية المركزة إلى عناية رئوية، مع التجهيز لدراسة دخوله في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما استمع محافظ مطروح إلى شرح حول أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات، والتي تم الانتهاء منها بمساحة مباني 1200 م2 على مساحة إجمالية 2250 م ٢، يضم 2 مبنى المستشفى، ومبنى العيادات الخارجية، و5 ماكينات للغسيل الكلوي، و20 سريرا داخليا، وسرير البذل، و5 أسرة للعناية، وحجز رجالي، وحجز سيدات، و2 جهاز تنفس صناعي، ومونيتور، و6 أسرة العزل، بالإضافة إلى أشعة سونار، وصيدلية استقبال، صيدلية داخلي، صيدلية العيادات الخارجية، ووحدة للفيروسات، بالإضافة إلى 2 محول كهرباء بطاقة ألف كيلوفولتميتر لكل منهما.

كما يضم المستشفيي شبكة أكسجين، وشبكة إنذار حريق، وغيرها.