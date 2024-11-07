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بريطانيا تعلن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 2:52 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 2:52 م

أعلنت المملكة المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد كيانات وأفراد روس، من بينهم المشتبه به الروسي دنيس سيرجيف المتورط في واقعة تسمم في مدينة سالزبوري .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن وزارة الخارجية قالت إن العقوبات طالت أيضا الجهات التي تدعم الإنتاج العسكري الروسي وجماعات المرتزقة المدعومة من روسيا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

كما سوف تطال العقوبات الـ56 كيانات في الصين وتركيا ولآسيا الوسطى متورطة في إمداد وإنتاج بضائع تشمل معدات الآلات والإلكترونيات الدقيقة ومكونات طائرات الدرون.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن العقوبات تأتي استكمالا لمهمة المملكة المتحدة لمواجهة النشاط الروسي الخبيث عالميا.

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي من المقرر أن يحضر فيه رئيس الوزراء كير ستارمر قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بوادبست اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش جهود مكافحة النشاط الروسي في أنحاء أوروبا ويؤكد الدعم البريطاني الراسخ لأوكرانيا.

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