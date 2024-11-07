غارات إسرائيلية عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت

ذكرت مراسلة "روسيا اليوم" في لبنان أن غارات إسرائيلية عنيفة جدا ضربت منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الخميس.



وأضافت: "غارتان إسرائيليتان جديدتان تستهدفان منطقة الأوزاعي المحاذية لمطار بيروت الدولي"



وأوضحت أن بعض الغارات على الأوزاعي هي بمحيط المطار في بيروت ولم يتم استهداف المطار.



وأكدت أن "الغارة ليست داخل المطار لكن على مسافة قريبة جدا من المدرج رقم 17 وأضرار مادية سجلت".



وتابعت: "غارة إسرائيلية على منطقة الحدث – الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وأشارت إلى أنه: "بالمحصلة، الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت: الحدث ـالجاموس، الأوزاعي على بعد أمتار من المدرج رقم 17 من مطار بيروت، تحويطة الغدير واشتعال النيران بمحطة محروقات، مبنى في حارة حريك".



وأطلق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، تهديدا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في مباني محددة في خرائط مرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الأوزاعي، حارة حريك، تحويطة الغدير وحدث بيروت.



وأضاف البيان: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".



وأكدت مراسلة روسيا اليوم في لبنان حدوث نزوح جماعي من منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها.