5 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة مواطنين شمال قطاع غزة

استشهد 5 مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة إن 5 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا المستشفى، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكان 4 مواطنين، استشهدوا في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مجموعة مواطنين في مدينة غزة.

وقال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قبالة مقر الإسعاف والطوارئ في حي الرمال غرب مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.