 5 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة مواطنين شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2024 4:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

5 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة مواطنين شمال قطاع غزة

وفا
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:57 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:57 ص

استشهد 5 مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة إن 5 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا المستشفى، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكان 4 مواطنين، استشهدوا في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مجموعة مواطنين في مدينة غزة.

وقال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قبالة مقر الإسعاف والطوارئ في حي الرمال غرب مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك