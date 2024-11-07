دبلوماسي سوداني: 13 مليون نازح جراء اعتداءات الدعم السريع

قال السفير السوداني بتونس أحمد عبد الواحد أحمد، الخميس، إن هناك نحو 13 مليون سوداني نزحوا داخليا وخارجيا نتيجة "اعتداءات" قوات الدعم السريع في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير أحمد بالعاصمة تونس، تناول فيه مستجدات الأوضاع في بلاده التي تشهد حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

وأضاف: "هناك 10 ملايين نزحوا داخل السودان من الأقاليم وحوالي 2.5 مليون أو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج، وهناك 5 آلاف قتيل في الخرطوم وحدها".

وتابع السفير: "لم نقم معسكرات للنازحين داخليا باعتبار أن في السودان مجتمعا متكافلا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع أن "مليشيا قوات الدعم السريع تسيطر على جنوب دارفور (غرب) التي بها ثروات، وارتكبت فيها جرائم مروعة، فيما تسيطر بالعاصمة الخرطوم على جيوب صغيرة باعتبار أنهم يحتلون منازل ولا يمكن للجيش هدمها عليهم، وكذلك يحتلون مناطق في ولاية الجزيرة (وسط)".

وأشار إلى أن "السودان لا يحتاج دعما عسكريا بقدر ما يحتاج إيقاف وصول مرتزقة من دول مجاورة (..) لأنه كلما قضينا على آلاف المرتزقة القادمين من ليبيا والتشاد والنيجر تأتي آلاف أخرى"، بحسب تعبيره.

وشدد على رفض نشر قوات حفظ سلام دولية باعتبار أن الجيش السوداني يحفظ الأمن في البلاد.