مستوى التصحر في غابات الأمازون البرازيلية يصل لأدنى مستوى منذ 9 أعوام

أظهرت تقارير الحكومة البرازيلية أن مستوى التصحر في غابات الأمازون البرازيلية تراجع لأدنى مستوى منذ تسعة أعوام.

وقالت وزارة البيئة أمس الأربعاء، نقلا عن بيانات المعهد الوطني لأبحاث الفضاء إن المنطقة التي تعرضت للتصحر في المنطقة بلغت 6288 كيلومترا مربعا ما بين أغسطس 2023 و يوليو 2024. وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 6ر30% مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت مساحة المنطقة التي تعرضت للتصحر 9064 كيلومترا مربعا.

وفي منطقة سيرادو، منطقة السافانا الرطبة بجنوب شرق البرازيل، تراجعت وتيرة التصحر بنسبة 7ر25% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 8174 كيلومترا مربعا. وهذا يمثل أول تراجع في هذه المنطقة خلال أربعة أعوام.

ويرجع هذا التطور إلى إجراءات السيطرة الأكثر صرامة في المنطقتين في ظل حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان لولا قد أعلن في مطلع فترة رئاسته عام 2023 عن خطط لتعزيز جهود حماية البيئة والمناخ . وتهدف هذه الخطط لخفض مستوى التصحر إلى صفر بحلول عام 2030.