الصليب الأحمر يبحث سبل تقديم الدعم للمناطق المتضررة في الضفة الغربية وغزة

بحث رئيس سلطة المياه الفلسطيني زياد ميمي، اليوم الأربعاء، مع منسقة المياه والسكن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكساندرا بطارجيا، آليات العمل الطارئة والتدخلات اللازمة لمساعدة المناطق المهمشة والمتضررة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشارك في الاجتماع، أخصائية المياه والصرف الصحي في "الصليب الأحمر" غدير الجعبة، والمستشار الفني لسلطة المياه معاذ أبو سعدة، ومسؤولة وحدة المساعدات نجود عبده، ومدير دائرة التخطيط في دائرة مياه الضفة الغربية رائد يعقوب.

وأكد ميمي أن سلطة المياه تعمل على تصنيف المشاريع وفق الأولويات الطارئة في ظل الوضع الحالي وما نشهده من استهداف للقطاع المائي، ما يتطلب تعاون وإشراك الأطراف المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية لطبيعة المشروع ومكان تنفيذه.

وناقش المجتمعون التدخلات العاجلة الحالية ورصد الاحتياجات في قطاع غزة، وسير عمل المشاريع الممولة من قبل الصليب الأحمر وبالأخص مشروع الخط الناقل في منطقة العيزرية بمحافظة القدس، لما له من أهمية استراتيجية بتحسين الوضع المائي في محافظتي القدس وبيت لحم.

وفي سياق آخر، أكد رئيس سلطة المياه أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة الوضع المائي كاملا في مخيم الفوار، جنوب الخليل، من حيث مصادر المياه والبنية التحتية لشبكة المياه والكميات، ووضع الحلول الفنية الملائمة، لضمان حصول المخيم على الحصة المائية المخصصة له، التي تلبي احتياجاته الأساسية من المياه.

وأكد، خلال لقائه رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفوار عفيف غطاشة، وأعضاء من اللجنة، أن سلطة المياه ستعمل على وضع هذه الاحتياجات ومتابعتها مع شركائها من المانحين لتسريع العمل وضمان استدامة الخدمة.

كما بحث رئيس سلطة المياه، احتياجات المياه والصرف الصحي لبلدة يطا، جنوب الخليل، التي تعاني من شح في مياه الشرب.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس بلدية يطا محمد شواهين، ومدير عام البلدية محمد نصار، ومدير خدمات البلدية خليل أبو عرام، ومدير مستشفى أبو حسن القاسم الحكومي زياد أبو زهرة.

وتركز الحديث على توفير كميات مياه إضافية لسد احتياجات المواطنين، وتطوير مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي، والخدمات المرتبطة بالقطاع الصحي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية ما تم إنجازه في المشاريع الجاري تنفيذها، مثل المرحلة الأولى من تأهيل شبكة المياه الداخلية ومشروع خط صرف صحي وادي السمن، الذي يساهم في حل أكبر مكرهة بيئية وصحية تواجه جنوب محافظة الخليل، وتصميم شبكة الصرف الصحي والتخطيط للمرحلة الثانية لتأهيل شبكة المياه، بالإضافة إلى طلب تشكيل مرفق مياه يضم بلدية يطا والتجمعات المجاورة، كذلك تم التطرق إلى التحديات التي تواجه توفير مصادر مياه إضافية.

وأكد رئيس سلطة المياه أنه سيتم تشكيل فريق فني من الجانبين لدراسة ومتابعة الإنجاز في المشاريع والاحتياجات، وإيجاد حلول فنية ومستدامة لتوفير مصادر مياه كافية وآمنة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتزويد مستشفى أبو حسن القاسم بكميات مياه كافية ومعالجة مياه الصرف الصحي.