 عودة «مارسيال» لقائمة مانشستر يونايتد لمباراة السيتي - بوابة الشروق
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عودة «مارسيال» لقائمة مانشستر يونايتد لمباراة السيتي

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:32 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:32 ص

استعاد فريق مانشستر يونايتد خدمات اللاعب أنطوني مارسيال قبل المواجهة المرتقبة، مساء اليوم، أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي الفريقان في الجولة السادسة عشر في ملعب الاتحاد.

وكان مارسيال قد غاب عن مواجهة توتنهام، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الركبة خلال التدريبات.

وأعلن أولي جونار سولشاير عن قائمة مانشستر يونايتد والتي شهدت عودة مارسيال.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد لمباراة السيتي كالتالي: " ديفيد دي ديا، سيرجيو روميرو، لي جرانت، آرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، أكسل توانزيبي، لوك شاو، آشلي يونج، براندون ويليامز، فريد، أندرياس بيريرا، جيمس جارنر، سكوت ماكتومناي، جيسي لينجارد، خوان ماتا، ميسون جرينوود، دانيال جيمس، أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد".


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