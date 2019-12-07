الأمن التونسي يوقف 31 مهاجرا غير شرعي

أوقفت وحدات من الحرس التونسي، 31 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات تونسية وأجنبية في عمليات مختلفة، بمحافظات المهدية ونابل والمنستير وتطاوين.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانات منفصلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن المهاجرين قد اعترفوا بعد التحري معهم أنهم يستعدون للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، باتجاه الأراضي الأوروبية، انطلاقًا من سواحل تلك المحافظات.

وأضافت أنه تم مصادرة سيارتين ومركب بحري وزورق مطاطي مجهز بمحرك من المهاجرين، مشيرة إلى التحفظ على المجموعة المهاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.