الدفاع الجوي العراقي ينفي تصريحه بمعلومات عن حادثة «الحنانة»

نفت قيادة الدفاع الجوي العراقية، اليوم السبت، الأخبار التي تم تداولها في المواقع الإخبارية بشأن تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت منطقة الحنانة بمحافظة النجف.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "إن قيادة الدفاع الجوي تؤكد أنها لم تصرح بهكذا تصريح ولم تخول أحدا للتصريح عنها ، وأن أية معلومات تتعلق بالقيادة يتم نشرها من خلال موقع وزارة الدفاع الرسمي ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك ، تويتر ، والانستجرام)".

وشددت على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التي تنقل هذه الأخبار غير الصحيحة دون التأكد منها، وسيكون القضاء العراقي الفيصل".

من جانبه، أكد محافظ النجف لؤي الياسري، أن التحقيقات مستمرة بشان ما جرى في "الحنانة"، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ وقيادة الشرطة عليهم فتح تحقيق سريع بحادثة "الحنانة" وعلى أعلى المستويات.

وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف اليوم السبت، عن تعرض منطقة "الحنانة" في محافظة النجف - حيث يقيم الصدر - إلى قصف بواسطة "طائرة مسيرة".