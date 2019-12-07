نيجيريا تستبعد العمل بخطة اقتصادية ونقدية لدول «الإيكواس» العام المقبل

استبعدت وزيرة المالية النيجيرية، زينب أحمد، اليوم السبت، العمل بخطة اقتصادية ونقدية لدول غرب أفريقيا بحلول الموعد المحدد العام المقبل.

وقالت زينب في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرج إنه من المحتمل عدم وفاء الدول الأعضاء في تكتل دول غرب أفريقيا بمعيار التحول وفق الخطة الموضوعة من جانب كتلة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا(إيكواس).

وأشارت إلى أن توجو هى الدولة الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها، من بين الدول التى تتطلع إلى تطبيق نظام عملة"إيكو" لدول التجمع، خلال العامين الماضيين.

ووفق "بلومبرج" تتضمن الخطة المحافظة على نسبة الدين العام عند أقل من نسبة 70% من حجم الناتج القومى الإجمالي، والمحافظة على معدل التضخم عند رقم واحد فقط.

وأشارت الوكالة إلى أن القادة الأفارقة وافقوا فى شهر يونيو على العمل تدريجيا بعملة"إيكو" اعتبارا من عام 2020 بعد عقدين تقريبا من المحاولات الفاشلة.

وتأسست"المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" أو الإيكواس عام 1975، وتضم اليوم كلا من: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر (كيب فيردي)، غامبيا، غانا، غينيا (كوناكري)، غينيا بيساو، ساحل العاج، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون وتوجو، وتضم هذه الدول مجتمعة نحو 385 مليون نسمة.