تايوان تحي الذكرى الـ40 لقمع مسيرة مطالبة بالديمقراطية

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نظم مئات من النشطاء اليوم السبت، مسيرة في مدينة "كاوهسيونج" الساحلية في جنوب تايوان، بمناسبة الذكرى الـ40 لحملة صارمة ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية هناك، وهى نقطة تحول في انتقال الجزيرة إلى الديمقراطية.

وكانت الشرطة قد شنت الحملة الصارمة، المعروفة باسم "حادث كاوهسيونج" في العاشر من ديسمبر 1979، عندما كانت تايوان تخضع للأحكام العرفية.

وأسفر احتجاج سلمي شنته مجلة "فورموسا" التي يديرها نشطاء لحقوق الإنسان مؤيدون للديمقراطية عن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وضمت مسيرة اليوم، مسنين من ضحايا الحادث وشهود عيان محليون وشباب من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الموالي للاستقلال وبعض الأحزاب السياسية الناشئة.

وانضمت رئيسة تايوان، تساي اينج وين، التي تسعى لإعادة انتخابها في يناير أيضا إلى الحدث، الذي تنظمه بشكل مشترك جماعات موالية للاستقلال.

وسارت إينج مع الحشد، وهتفت بشعارات مثل "احموا تايوان! دافعوا عن الديمقراطية! و"فورموسا ملك لنا! مستخدمين الاسم السابق للجزيرة.

وقال المنظمون إن شعب تايوان، الذي يواجه تهديدات من الصين سيواصل الدفاع عن الديمقراطية والحرية لمقاومة الاستبداد.