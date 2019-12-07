روسيا وبيلاروسيا تبحثان سُبل تعزيز التكامل بينهما

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا اليوم السبت، بمنتجع سوتشي؛ لبحث سبل تعزيز التكامل بين البلدين.

وأعرب بوتين، في مستهل اللقاء، الذي انعقد عشية الاحتفال بمرور 20 عاما على توقيع معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، عن أمله في أن يبذل البلدان ما بوسعهما كي يستفيد شعبيهما بشكل ملموس من عملية التكامل تلك.

من جانبه، قال لوكاشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: إنه "جرى خلال الـ20 سنة المنصرمة إنجاز الكثير.. وهذا معروف للجميع، كما أنه يبقى أماما كثير من العمل، ولا نخفي ذلك".

وأضاف: "إننا اتفقنا منذ زمن في إطار تطور معاهدتنا على أن يتمتع المواطنون والمؤسسات الاقتصادية بشروط متساوية في الحياة والعمل"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يجب أن ينطبق على أسعار النفط والغاز في البلدين، وقال: "لا نطلب منكم نفطا ولا غازا رخيصا، المهم أن تكون الشروط متساوية".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في وقت سابق - بأن بوتين ولوكاشينكو يعتزمان خلال مباحثاتهما التركيز على "قضايا العلاقات الثنائية، ومنها خرائط الطريق لتنمية علاقات الحلفاء، وتطوير دولة الاتحاد، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وشؤون الغاز".

يذكر أن الخلافات الرئيسة بين الجانبين في مفاوضات التكامل تتعلق بقضايا سعر الغاز الروسي لبيلاروس في عام 2020 وتعويض (مينسك) عن الخسائر الناتجة عن المناورة الضريبية في قطاع النفط الروسي.