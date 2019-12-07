تابع الآلاف من الفضوليين، اليوم السبت، مهرجان كعكة عيد الميلاد رقم 26 في مدينة درسدن شرقي ألمانيا خلال انتقال الكعكة الهائلة التي أعدت لاحتفالية هذا العام 2019 عبر البلدة القديمة.

وبلغ وزن الكعكة العملاقة هذه المرة 3950 كيلوجرامًا وبلغ طولها 4.10 أمتار وعرضها 1.77 مترًا، وبلغ ارتفاعها 87 سنتيمترًا، كما ذكر معدوها.

ويفوق بهذا وزن كعكة هذا العام عن نظيرتها العام الماضي بحوالي 100 كيلوجرام من المواد السكرية والنشوية.

ويأتي بعد كشف الغطاء عن الكعكة العملاقة التي تعد تقليدًا في درسدن بدأ بيعها بالقطعة كما هو معتاد، وسيعود ريع الكعكة إلى مشروع خيري يهتم بعلاج الشباب والأطفال المحتاجين للرعاية.

وقال رئيس وزراء ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر، الذي جاء إلى الاحتفالية بصحبة أسرته: "إن عيد كعكة درسدن له قوة سطوع كبيرة"، مضيفا أن هذه الاحتفالية تعنى بالصنعة الحرفية القوية وبالتقاليد الحية والمشاركة المجتمعية الكبيرة".

وتم سحب الكعكة الكبيرة التي احتوت على ثلاثة أرباع مليون زبيبة وحبة ريباج (وهو نوع من عنب الذئب) و1.5 طن من الطحين وما يزيد عن 200 كيلوجرام من اللوز في استعراض تاريخي قبل ظهر، اليوم السبت، عبر شوارع المدينة حتى وصلت إلى السوق القديم وسار وراءها منظفو المداخن والجزارون وصناع شمع البخور.

ويرجع هذا التقليد المشهود في ولاية سكسونيا إلى عام 1730 عندما دعا أمير عصر الباروك أوجست القوي (1670 – 1733) الناس إلى مشاهدة جيشه العظيم، حيث أعدت كعكة وزنها 1.8 طن وطولها سبعة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار وقسمت إلى 24 ألف قطعة.