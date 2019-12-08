مبعوث ترامب للتحالف الدولي يؤكد دعم أمريكا لكردستان العراق

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالتحالف الدولي ضد داعش، جيمس جيفري، اليوم السبت، استمرار دعم بلاده لإقليم كردستان واستمرار تعاون القوات الأمريكية مع قوات البيشمركة في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.

وثمن مبعوث الرئيس الأمريكي، خلال لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأمن والإعمار في إقليم كردستان، مؤكدًا على تطور العلاقات بين بلاده والإقليم.

كما بحث الطرفان الوضع الحالي في العراق، ومستجدات العملية السياسية ومطالب المحتجين، حيث اعربا عن قلقهما إزاء استخدام العنف وزعزعة الاستقرار في العراق، وتأثيره على إعادة «داعش» تنظيم صفوفه وزيادة تهديداته على المنطقة.

كما ناقش الجانبان الملف السوري وآخر التطورات في شمال شرق سورية، حيث تم التأكيد أن كل تغيير يجب أن يقطع الطريق أمام التغيير الديموجرافي في المنطقة، وأن لا يكون هناك منفذ جديد ليتعرض الكرد في سورية للعنف والنزوح.