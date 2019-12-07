البحرين ترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ‎السودان تبادل السفراء بينهما

رحبت مملكة البحرين، اليوم السبت، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما، في خطوة إيجابية ومهمة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أن هذه الخطوة تعد دعمًا مقدرًا للحكومة الانتقالية في السودان الشقيقة ولجهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكافة العقوبات الاقتصادية بما سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم والرخاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في الرابع من ديسمبر الجاري أن الولايات المتحدة والسودان قد قررا بدء عملية تبادل السفراء بعد فجوة استمرت 23 عامًا.