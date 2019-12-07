صحة شمال سيناء تنهي استعداداتها لبدء المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة اليوم السبت

أنهت مديرية الصحة بشمال سيناء استعداداتها لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة اليوم السبت.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من متابعة الاستعدادات بالمرور على نقاط الفحص والتأكد من توافر كافة المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة، بجانب التنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى من المقرر بدءها غدا على مستوى المحافظة وتستمر شهرين.

من جانبها، أشارت الدكتورة انتصار سرى مدير الرعاية الصحية ومنسق عام المبادرة الرئاسية إلى التنسيق مع الإدارات الصحية في مراجعة الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في عقد ندوات للتوعية بأهمية المبادرة، وحث المواطنين على المشاركة فيها، وكذا مشاركة خطباء المساجد في الإعلان عن بدء المبادرة غدا وتحديد أماكنها الموزعة على مختلف المناطق السكنية وأماكن التجمعات.

وكانت الإدارات الصحية أعلنت استعدادها لبدء تنفيذ المبادرة غدا من خلال تحديد أماكن الفحص والأطقم الطبية، حيث أكدت ادارة العريش تواجد الفرق الطبية في مختلف أحياء ومناطق المدينة وتغطية جميع التجمعات السكانية.

وأعلنت الإدارة الصحية فى بئر العبد عن أماكن تواجد فرق الكشف لاستقبال المترددات في الوحدات الصحية بكل من بئر العبد والمركز الحضري وسالمانة والسادات والنجاح والخربة والنصر ونجيلة والسلام وأم عقبة ورابعة والجناين وقاطية و6 أكتوبر وبالوظة.

كما حددت الادارة الصحية بنخل أماكن الفحص التي يتردد عليها المواطنون في مجلس مدينة نخل والإدارة التعليمية والإدارة الإجتماعية والمدارس، وأنهت باقى الادارات الصحية على مستوى المحافظة استعداداتها لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكنها ، ودعوة المواطنين الى المشاركة فيها.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى الإهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، إلى جانب الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المصاب لتلقى التقييم والعلاج في مختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية ، فضلا عن الإهتمام بالصحة الانجابية للسيدة بعمر الإنجاب ، وأن المبادرة تستهدف جميع النساء فوق 18 عاما، ومستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، مع المشاركة المجتمعية من أجل صحة المرأة المصرية.

وتستهدف المبادرة 132 ألفا و761 سيدة وفتاة في شمال سيناء، ويوجد 43 فريقا طبيا على أهبة الاستعداد لفحص المواطنين والكشف عليهم من خلال المستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية والوحدات الصحية والنقاط الطبية المنتشرة على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى وتجمعات المحافظة.