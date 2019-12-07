كشف لاعب فريق أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه عن الدور الذي لعبه زميله أحمد المحمدي من أجل مساعدته في التأقلم داخل النادي الإنجليزي.

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى أستون فيلا، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، قادمًا من قاسم باشا التركي، بينما انضم المحمدي إلى "الفيلانز" قادمًا من هال سيتي في صيف 2017.

وقال تريزيجيه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "لقد ساعدني المحمدي كثيرًا، كان يخبرني بما يجب عليًّ فعله، كان يخبرني بالأشياء الأِساسية التي تحتاج إليها عندما تتواجد في بيئة جديدة".

وأضاف: "لقد ساعدني المحمدي في الكثير من الأمور".

وتابع: "لقد اعتدت على التحدث مع المحمدي في المنتخب الوطني، لقد كنت دائمًا ما أخبره برغبتي في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وأخبرته كذلك برغبتي في الانتقال إلى أستون فيلا".

واستكمل: "أستون فيلا هو الفريق الذي كنت أحبه دائمًا، لقد كنت أود الانتقال إلى هذا النادي، والمحمدي كان دائمًا ما يرد علىًّ بالابتسامة، ولكن أليس من المدهش أن كلانا هنا الآن".

واستمر قائلًا: "عندما كنت أتابع مباريات الدوري الإنجليزي خلال تواجدي في مصر، كنت دائمًا ما أتابع أستون فيلا، لقد كنت مُعجبًا ومُحبًا له".

وعندما سُئل عن أكثر اللاعبين تأثيرًا عليه في أستون فيلا، أجاب: "ليس لاعب واحد فقط، هناك فريق بأكمله هنا، الأمر لا يتعلق بالفردية، إذا رغبنا في تحقيق النجاح هنا، فنحن نحتاج إلى كل شخص، الجميع في إمكانهم إحداث الفارق، لا يمكن الذهاب إلى أي مكان بمفردك".

وسُئل عن ما إذا كان حصل على كورسات لتعلم اللغة الإنجليزية، وأجاب تريزيجيه: "نعم، ولكنني أستطيع التحدث بالإنجليزية الآن، ليس بشكل مثالي! لقد كنت في موطني عدة سنوات ثم ذهبت إلى بلجيكا وكنت أتحدث باللغة الفرنسية، ثم التركية لمدة ثلاث سنوات".

واختتم حديثه قائلًا: "الآن أنا أفضل مقارنة بوضعي عندما جئت إلى هنا، أنا أتطور بشكل مؤكد".