 مولودية الجزائر يقيل مدربه الفرنسي كازوني - بوابة الشروق
السبت 7 ديسمبر 2019 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مولودية الجزائر يقيل مدربه الفرنسي كازوني

د ب أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 8:58 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 8:58 م

 قررت إدارة نادي مولودية الجزائر وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اقالة الفرنسي بيرنارد كازوني المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام مضيفه اتحاد بلعباس 1/3، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـثالثة عشر من المسابقة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ادارة نادي مولودية الجزائر ستجتمع بكازوني غدا الأحد لفسخ العقد الذي يربطهما.

وكانت ادارة مولودية الجزائر أعلنت الاسبوع الماضي عن تجديد ثقتها في كازوني، بعد التعادل أمام شباب بلوزداد 2/2، في الجولة الثانية عشر من الدوري الجزائري.

وكان من المفترض ان يستمر عقد كازوني مع مولودية الجزائر حتى حزيران / يونيو 2021.

ويتخلف مولودية الجزائر بأربع نقاط عن جاره شباب بلوزداد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري بـ28 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك