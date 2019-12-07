الدنمارك توافق على تشريع ملزم بشأن المناخ

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وافقت حكومة الأقلية في الدنمارك، و7 أحزاب أخرى في البرلمان على قانون ملزم خاص بالمناخ يرمي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الدولة الإسكندنافية.

ويرمي الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت متأخر من أمس الجمعة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 70 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990، وسوف تكون الدولة ذات الـ5.6 مليون نسمة محايدة مناخيا بحلول منتصف القرن الحالي.

وقال الوزير المعني بالمناخ والطاقة والمرافق دان يورجنسن: "أرى القانون نقطة تحول في مكافحة (التغير) المناخي وأساسا رائعا للمفاوضات المقبلة بشأن خطة التحرك المناخي، حيث يجب ترجمة الأهداف الطموحة إلى تحرك ملموس صديق للبيئة".

ومن المقرر أن يحضر يورجنسن مؤتمر الأمم المتحدة المناخي "سي أو بي 25" في مدريد الاسبوع المقبل.

وجاء في الاتفاق أن قانون المناخ سوف يطبق على الحكومات في المستقبل أيضا، وحصل القانون على دعم الأحزاب التي تسيطر معا على 167 مقعدا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.

وتشمل الأحزاب يمين الوسط التي تدعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية التي ترأسها رئيسة الوزراء، مته فريدريكسن، والحزب الليبرالي المعارض يمين الوسط وحزب الشعب الدنماركي، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على قانون المناخ في فبراير.

وفي إطار تنفيذ القانون سوف يتابع مجلس المناخ المستقل التقدم، كما سيراجع البرلمان سنويا عمل وزير المناخ.