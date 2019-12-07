قضيت عمرى مدخنا لكنى توقفت عند السبعين من عمرى. قادتنى الظروف لموقف أوقف رغبتى فى التدخين فلم أعد إليه منذ سنوات ثلاث، إصابة حفيدى بأزمات ربوية كان السبب وراء انصرافى عن التدخين تماما، الآن هل هناك أى اختبارات يمكن إجراؤها للتأكد من عدم وجود آثار مدمرة للتدخين على أعضاء الجسم الحيوية؟

بداية هناك الفحص الأولى الشامل الذى يتضمن الأبحاث المعملية للدم للتأكد من معرفة نسبة السكر فى الدم أو وجود الأنيميا. ثم قياس الضغط لمعرفة ما إذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم.

هناك أيضا اختباران مهمان يجب الالتفات إليهما بعد تلك الفترة الطويلة من التدخين:

١ــ الأشعة المقطعية على الرئتين مرة كل سنتين للتأكد من عدم الإصابة بسرطان الرئة الأمر الذى يبدو محتملا من أثر التدخين.

٢‫‬ ــ إجراء دراسة وافية بالصدى الصوتى على منطقة البطن إذ إنه ترتفع نسبة الإصابة بتضخم شريان الأورطى عند منشئه من البطين الأيسر فى القلب. يجرى هذا الاختبار للرجال حيث لا يعد سهل الحدوث لدى النساء. انفجار هذا الجزء المتضخم من شريان الأورطى ينجم عنه حدث بالغ الخطورة على حياة الإنسان. يجرى هذا الاختبار مرة كل سنة لدى المدخنين من سن ٦٥ ــ ٧٥ سنة.

التدخين لفترات طويلة ينجم عنه الاستعداد لأمراض كثيرة وأعراض قاسية لكن الغريب فى الأمر أن تلك الأعراض تتراجع عند التوقف عن التدخين بصورة ملموسة.

التدخين مع الإصابة بالسكر وارتفاع ضغط الدم تجعل من الانتظام فى إجراء التحاليل والاختبارات ضرورة وعلى فترات أقل دائما من تلك التى تجرى فيها بصورة روتينية.