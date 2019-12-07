كوسوفو تقاطع مراسم توزيع جائزة نوبل 2019 الأسبوع المقبل

أعلنت كوسوفو مقاطعتها لمراسم حفل توزيع جوائز نوبل ، احتجاجًا على منح المؤسسة السويدية جائزتها للآداب لعام 2019 للكاتب النمساوي بيتر هاندكه لدعمه الصريح للصرب خلال حروب التسعينيات في الدولة اليوغسلافية السابقة.

وقال وزير خارجية كوسوفو بهجت باكولي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أوردته شبكة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت: "إن مبعوث كوسوفو لدى السويد لن يحضر مراسم توزيع الجوائز المقرر إقامتها في العاصمة السويدية (ستوكهولم) يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح باكولي أن سبب المقاطعة يرجع إلى حصول المثير للجدل بيتر هاندكه الصديق والمؤيد لسياسة ميلوشيفيتش على جائزة نوبل ، في إشارة منه إلى رئيس صربيا الراحل سلوبودان ميلوشيفيتش الذي اضطهد المواطنين من ذوي الأصول الألبانية آنذاك مما أدى إلى حملة القصف بالقنابل التي قامت بها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد صربيا في عام 1999.

وأثار اختيار الأكاديمية السويدية في شهر أكتوبر الماضي منح جائزتها لعام 2019 لهاندكه غضبًا في منطقة البلقان بسبب إعجابه بميلوشيفيتش ؛ ما دفع عضوان من لجنة جائزة نوبل تقديم استقالتهما من منصبهما في وقت سابق الأسبوع الجاري على خلفية ذلك الاختيار كما أعلن عضو الأكاديمية السويدية المؤرخ والكاتب بيتر إنجلوند أن ذلك من شأنه مقاطعة المراسم المقبلة.