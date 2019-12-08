محافظ نينوى يفتتح كنيسة البشارة بالتزامن مع عودة 80 عائلة مسيحية إلى الموصل

افتتح محافظ نينوى، نجم الجبوري، ورجال دين مسيحيون، اليوم السبت، كنيسة البشارة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل والتي كان تنظيم داعش قد دمرها إثر احتلاله للمدينة التي تبعد نحو 400كيلومتر شمال بغداد.

وقال «الجبوري» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن افتتاح كنيسة البشارة الذي تم اليوم بعد إعادة إعمارها، بالتزامن مع عودة 80 عائلة نازحة إلى مدينة الموصل، يؤكد على أهمية التعايش السلمي بين جميع المكونات ودعوة لعودة بقية الإخوة المسيحيين النازحين لأنهم ركيزة أساسية في المجتمع الموصلي".

وأكد محافظ نينوى، خلال الافتتاح أن عودة المسيحيين النازحين سيسهم في أعمال إعادة إعمار المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة نينوى شهدت الأسبوع الماضي إعادة افتتاح ثلاث كنائس في قضاء الحمدانية وبلدة القوش وبرطله في سهل نينوى بعد إعادة إعمارهم، وذلك بالتزامن مع عودة المئات من العوائل المسيحية النازحة.