 فيتش تؤكد تصنيف ديون باراجواي على المدى الطويل عند «موجب بي بي» - بوابة الشروق
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فيتش تؤكد تصنيف ديون باراجواي على المدى الطويل عند «موجب بي بي»

سان فرانسيسكو - (د ب أ)
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 3:17 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 3:17 ص

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف دين باراجواي بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند موجب بي بي، وهو تصنيف أقل بدرجة واحدة عن مستوى الاستثمار، بينما أبقت توقعاتها مستقرة للاقتصاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد صنفت الدين بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند بي بي أي أقل بدرجتين عن مستوى الاستثمار مع إعطاء نظرة مستقرة، بينما أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثالثة تصنيف "بي أيه 1" وهو أقل بدرجة واحدة عن مستوى الاستثمار مع تقديم نظرة مستقرة للاقتصاد.


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