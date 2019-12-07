فيتش تؤكد تصنيف ديون باراجواي على المدى الطويل عند «موجب بي بي»

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف دين باراجواي بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند موجب بي بي، وهو تصنيف أقل بدرجة واحدة عن مستوى الاستثمار، بينما أبقت توقعاتها مستقرة للاقتصاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد صنفت الدين بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند بي بي أي أقل بدرجتين عن مستوى الاستثمار مع إعطاء نظرة مستقرة، بينما أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثالثة تصنيف "بي أيه 1" وهو أقل بدرجة واحدة عن مستوى الاستثمار مع تقديم نظرة مستقرة للاقتصاد.