 وزير النقل يشهد خروج ماكينة حفر الأنفاق من محطة ماسبيرو غدًا - بوابة الشروق
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وزير النقل يشهد خروج ماكينة حفر الأنفاق من محطة ماسبيرو غدًا

أحمد سعداوي
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 5:19 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 5:19 م

يشهد وزير النقل كامل الوزير، غدًا الأحد، خروج ماكينة حفر الأنفاق من محطة مترو ماسبيرو، ضمن محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.
ويرافق الوزير، خلال الاحتفال بانتهاء الحفر بالمحطة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، وقيادات الهيئة، ورئيس شركة مترو الأنفاق علي الفضالي، والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة خالد صبره.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن مترو الأنفاق ينقل حاليًا 2 ونص مليون راكب يوميًا، سيتم زيادة المنقول من الركاب إلى 3 مليون بافتتاح باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى عدلي منصور.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الركاب في مترو الأنفاق إلى 4 ملايين راكب عقب استكمال منظومة النقل السريع، من مترو وقطار مكهرب.

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