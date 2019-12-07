الحدود يهزم بتروجت ويلحق بقطار المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر

انضم فريق حرس الحدود لقطار المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بتروجت 1 – 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالإسكندرية اليوم السبت.

هدف المباراة الوحيد، جاء في الدقيقة 69 عن طريق مصطفى علي، وحاول الفريق البترولي معادلة النتيجة إلا أن لاعبيه فشلوا في هز شباك الحرس.

بتلك النتيجة يلتقي الحدود مع فريق أبو قير للأسمدة فى دور الـ16 للكأس، حيث صعد أبو قير لهذا الدور مُتخطياً عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ32 بضربات الجزاء

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك، تأهلوا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوز الأول على بني سويف، وفوز الفريق الأبيض على الشرقية.