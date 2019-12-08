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أعداد جريدة الشروق
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نائب جمهوري: الأربعاء المقبل النواب الأمريكي يصوت على قانون الدفاع الجديد

(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 11:41 م

صرح نائب مجلس النواب الأمريكي، ماك ثورنبيري، أن مفاوضي الكونجرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الدفاع للعام المالي 2020، وأن مجلس النواب سيصوت يوم الأربعاء المقبل على مشروع القانون، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وجاء تصريح ثورنبيري، النائب عن ولاية تكساس، أثناء حديثه في منتدى ريجان الوطني للدفاع في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا: "ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلاح الفضاء الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب كفرع منفصل بالجيش ... وهو أول سلاح يتم إنشاؤه في الولايات المتحدة خلال سبعة عقود".

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