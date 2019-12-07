 وزير الخارجية الموريتاني يبحث مع مسؤولة أممية العلاقات بين الجانبين والقضايا ذات الاهتمام المشترك - بوابة الشروق
السبت 7 ديسمبر 2019 7:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الموريتاني يبحث مع مسؤولة أممية العلاقات بين الجانبين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 7:27 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 7:27 م

أجرى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم السبت، في نواكشوط مباحثات مع السيدة ماريا ستافلوبولو الممثلة المقيمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في موريتانيا.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والهيئة الأممية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الاهتمام الموريتاني باللاجئين الماليين في شرق البلاد والمهاجرين في ما يسمى بقوارب الموت التي يسعى أصحابها للوصول إلى الاراضي الأوربية محل اشادة دولية.

وأكدت المسؤولة الاممية أن السلطات الموريتانية قامت بدور كبير في دعم المهاجرين وتعاونت بشكل كبير مع حادثة غرق المهاجرين يوم الخميس الماضي، مضيفة أنها "تتعاون بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في موريتانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك