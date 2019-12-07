رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان: الوزارة تشهد عصرا ذهبيا وفقا للإنجازات المحققة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية تشهد العصر الذهبي لها منذ تولي، اللواء محمود شعراوى حقيبة الوزارة، مشيدًا بمؤشرات أداء العمل والتعاون والتواصل المستمر بين اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية؛ حرصًا علي حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأضاف «السجيني»، اليوم السبت، خلال ورشة العمل التي تنظمها الوزارة للمحافظين الجدد، أن العبء كبير على المحافظين خلال تلك الفترة في تحقيق طموحات ونتائج ملموسة علي أرض الواقع للحصول على رضا المواطنين، لافتاً إلي أهمية تحديد المحافظين لآليات عمل تحقق التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب وتساعدهم في إنجاز مهامهم ونقل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم لوضع حلول سريعة لها.

ووجه المحافظين بالتعامل مع الطلبات التي يقدمها النواب من أجل المصلحة العامة فقط، مشددًا على أنه لابد من رفض جميع التي تكون لغير المصلحة العامة، بالإضافة لضرورة تقديم المحافظ مذكرة إلى رئيس مجلس النواب على الفور.

وأوضح أن هناك 5 جهات عمل رئيسية لابد أن يتواصل معها المحافظين لضمان تحقيق معدل نجاح كبير، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والوزارات المركزية المعنية ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني لما لها من دور فعال في المساهمة لإقامة المشروعات التنموية على أرض المحافظات.

واستعرض المهندس السجيني، أهم الملفات العاجلة والهامة التي يجب أن يتعامل معها السادة المحافظين، من بينها «منظومة النظافة الجديدة، والإشغالات والباعة الجائلين، والمواقف العشوائية والتصدي بحسم لمخالفات المباني والتعديات على أراضي وأملاك الدولة في المهد، والتركيز علي تعظيم الموارد المالية للمحافظات».

كما تطرق إلى انتهاء قانون المحال العامة، وجاري العمل علي إصدار لائحته التنفيذية، موضحًا أهميته في تعظيم موارد المحافظات.

وشدد علي أهمية التعامل الجاد والهام في ملف تقنين أراضي الدولة واستعادة هيبة وحق الدولة وعلي المحافظين التحرك السريع لوقف أي تعديات جديدة .