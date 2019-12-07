دفن مهاجم جسر لندن في الجزء الخاضع لإدارة باكستان بكشمير

فى أجواء خيمت عليها حالة من الهدوء، جرت مراسم دفن جثمان عثمان خان، الرجل الذي قتل شخصين طعنا بسكين على جسر لندن قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة، وذلك في قرية نائية في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان أمس الجمعة.

وتم إجراء مراسم تشييع جثمان خان في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش) في قرية كجلاني في منطقة آزاد جامو وكشمير، وفق ما ذكرته شبكة سماء التليفزيونية.

ووصل جثمان خان من بريطانيا في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حسبما صرح مسؤول، في مطار إسلام آباد الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وطلب عدم الكشف عن هويته.

ولم تستطع الإدارة المحلية في كشمير تأكيد خبر تشييع الجنازة.