النزول للميدان أهم نصائح ورشة العمل للمحافظين الجدد

التنمية المحلية: ضرورة الاهتمام بالشباب ومبادراتهم وتدريبهم استعدادًا لانتخابات المحليات

شعراوى: وصول خدمات الصرف الصحى بالمحافظات لـ42%

سحر نصر: إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة ستساهم فى توفير 500 ألف فرصة عمل



نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم، ورشة عمل للمحافظين الجدد، التى شهدت عددا من النصائح فى مقدمتها المتابعة الميدانية لقضايا الناس، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر لحل مشكلاتهم.

وحضر الورشة 12 محافظا بينهم محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى، وشريف فهمى محافظ الإسماعيلية، وإبراهيم أحمد الشهاوى محافظ المنوفية، ومحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وأسامة القاضى محافظ المنيا، حيث تناولت الورشة المهام المكلف بها المحافظون الجدد خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التطورات التى شهدتها منظومة العمل المحلى.

وقال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، خلال الورشة التى عقدت بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، إن خدمات الصرف الصحى بالمحافظات وصلت حاليا إلى 42%، بعد أن كانت بنسبة 10% قبل عام 2010، موضحا أن تلك النسبة ستصل إلى 50 % خلال سنوات.

وأشار شعراوى، خلال الورشة المقرر أن تختتم فاعلياتها، اليوم، إلى أن الصرف الصحى يعد مكونا أساسيا فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى سينفذ فى 143 قرية فى 11 محافظة كمرحلة أولى منها 121 قرية فى 5 محافظات بالصعيد، مطالبا المحافظين الجدد، بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين ووضع مطالبهم نصب أعينهم واشراكهم فى وضع الحلول والمقترحات لمشكلاتهم.

وأوضح أنه تم وضع هيكل تنظيمى لتحديد أدوار جميع المستويات المحلية وتكليفاتهم ضمانا لعدم ازدواجية المهام، قائلا: «تم تنفيذ الهيكل التنفيذى فى محافظتى قنا وسوهاج بصفة تجريبية وسيتم تعميمه فى باقى المحافظات»، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب ومبادراتهم فى جميع المجالات وتوفير التدريب اللازم لهم استعدادا لانتخابات المحليات التى ستجرى عقب إقرار قانون المحليات الجديد، مضيفا أنه من الضرورى إشراك الشباب فى جميع المجالات التنموية بالمحافظات.

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما خاصا ببرنامج تنمية الصعيد، حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقى محافظات الجمهورية، متابعا: «إن برنامج تنمية الصعيد تضمن توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناء على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى».

وتابع: «أنه على جميع المحافظين، العمل على متابعة المشروعات القومية التى تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أى عقوبات قد تواجهها والعمل على التنسيق الدائم بين جميع الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات».

ووجه شعراوى، بضرورة الاهتمام بمتابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 /2020، وقيادة جميع مكونات الإدارة المحلية بكل محافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ وانتهاء المشروعات قبل نهاية العام المالى، مشددا على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 /2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.

ولفت إلى أنه سيتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التى تقع فى صميم اختصاصات المحافظين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلى أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدى إلى ترجمة ثقة الرئيس السيسى فى المحافظين الجدد إلى تحسين مستدام فى الاداء الحكومى على المستوى المحلى.

ووجه الوزير حديثه إلى المحافظين قائلا: «عليكم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم فى ظل حركة التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض الوطن، وصناعة إنجاز فى كل مكان وفى كل قطاع، وهو ما يستلزم منكم المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها».

وطالب محافظى سوهاج وقنا، بإعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد، الذى ينفذ على أرض المحافظتين، باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، علاوة على متابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولى الجارية الآن، باستثمارات تصل لنحو 4 مليار جنيه، والتى يجب الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2020، مع متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية من عام 2019 إلى 2022 باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتى ستبدأ من العام المالى الحالى.

ومن جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، إنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتى ستساهم فى توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، موضحة أن المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائها قانون الاستثمار.

وأشارت نصر، خلال ورشة تدريب المحافظين الجدد، إلى أنه يوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رءوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل.

وأكدت، أن الوزارة لديها العديد من المشروعات التى تتعاون فيها مع المحافظات، داعية المحافظين الجدد إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها، علاوة على متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك سريعا لاقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بجميع أنحاء الجمهورية، بهدف اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر.