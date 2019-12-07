 جنوح مركب صيد على متنها 24 بحارا بالبحر الاحمر - بوابة الشروق
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جنوح مركب صيد على متنها 24 بحارا بالبحر الاحمر

كمال رشاد
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 3:44 م

تلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، اليوم السبت، بلاغا بجنوح مركب صيد على متنها 24 بحارا وصيادا بمنطقة الجمشة شمال الغردقة.

وقال حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بشحوط مركب صيد بمنطقة الجمشة شمال مدينة الغردقة.

وأضاف أن مركب الصيد قادمة من جنوب البحر الأحمر، "حلايب وشلاتين"، تحديدًا منطقة الزبرجل، وكانت في طريقها إلى السويس.

وتابع: رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن مركب على متنها 24 بحار وصياد وتعمل بنظام الجر، موضحا أنه تم جنوح السفينة في منطقة رملية، تم إبلاغ الجهات المعنية وتحرك لنش جمعية الإنقاذ البحري.

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