وزيرة البحث العلمي الألمانية تناشد المواطنين المشاركة في استطلاع عن السرطان

ناشدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، العلماء والمواطنين المشاركة في بحث عن السرطان.

ويدور الأمر بالتحديد عن استطلاع قائم على بوابة "العقد الوطني لمكافحة السرطان" الإلكترونية منذ منتصف نوفمبر الماضي.

ويمكن للمصابين بالسرطان والمهتمين والباحثين أن يعبروا من خلال هذا الاستطلاع عن آرائهم وأمنياتهم وتوقعاتهم بشأن البحث العلمي في ألمانيا في هذا المجال.

وبحسب بيانات وزارة البحث العلمي الألمانية، شارك في الاستطلاع حتى الآن نحو 2300 شخص، أغلبهم مرضى سرطان، أو ذووهم.

ومن المقرر أن يبحث الخبراء نتائج هذا الاستطلاع للتوصل إلى آليات تضمن إجراء أبحاث عن السرطان أكثر مراعاة للمرضى.

وجاء على الموقع أن من يشارك في الاستطلاع يساهم على نحو فعال في تشكيل آليات البحث العلمي عن السرطان في ألمانيا.

وأعربت كارليتسيك عن شكرها لكافة المشاركين في الاستطلاع، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الكل يقدم بذلك إسهاما قيما في أبحاث السرطان"، وناشدت العلماء والأطباء والممرضين المشاركة أيضا في الاستطلاع.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أطلقت مطلع هذا العام مبادرة "العقد الوطني لمكافحة السرطان"، لتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحسين الوقاية والتشخص والعلاج من أمراض السرطان والحيلولة دون تزايد أعداد الإصابات الجديدة بقدر الإمكان، وذلك بالتعاون مع شركاء آخرين مثل مؤسسة "مساعدة مرضى السرطان" الألمانية والمركز الألماني لأبحاث السرطان.

وبحسب بيانات مؤسسة "مساعدة مرضى السرطان"، فإن نحو 50% من السكان في ألمانيا يُصابون بالسرطان على مدار حياتهم؛ ويبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان في ألمانيا نحو نصف مليون شخص سنويا.