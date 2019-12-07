الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتدابير الأمن النووي في باكستان



أشاد وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة رجاء عبد العزيز رجاء عدنان مدير قسم الأمن النووي بالوكالة، بتدابير الأمن النووي التي تتخذها باكستان.

وأفادت الخارجية الباكستانية - في بيان لها نقلته صحيفة (ذا إكسبرس تربيون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - بأن الوفد كان يزور باكستان لمواصلة تعزيز التعاون المستمر بين الوكالة وإسلام آباد في مجال الأمن النووي.

وأوضحت الصحيفة الباكستانية أن إسلام آباد تنفذ باستمرار التدابير الأمنية النووية التي تُوصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لافتة إلى أن الزيارة كانت جزءا من برنامج للتعاون في المجال الأمني بين الوكالة وباكستان تم الاتفاق بشأنه بشكل متبادل في عام 2005، كما تم تمديد العمل به في عام 2011 ليشمل مجالات اهتمام إضافية.