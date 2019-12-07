تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على فوز فريقه أمام بورنموث بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد قدمنا أداءً احترافيًا اليوم، وسيطرنا على المباراة وسجلنا أهدافًا رائعة".

وأضاف: "لم نكن نريد أن تكون هناك إثارة في مباراة اليوم، ولذلك قمنا بالسيطرة على المباراة".

وتابع المدرب الألماني: "الكلمة الأكثر استخدامًا حاليًا في غرفة تبديل الملابس لدينا هي الخروج بشباك نظيفة، وحققنا ذلك اليوم".

وبشأن الإصابة التي تعرض لها لوفرين خلال المباراة: "نأمل أن يكون يكون لوفرين جيدًا، لقد أصيب اليوم بشد، ولكن باستثناء ذلك كانت المباراة مثالية واليوم بأكمله كان شبه مثالي".

وعن محمد صلاح قال كلوب: "لقد كان قويًا للغاية في مباراة اليوم، لقد أمضى وقتًا طويلًا منذ التعرض لهذه الإصابة، آثار هذه الإصابات تظل معك لأن لديك مباراة تلو الأخرى، لكنه يبدو الآن لائقًا بنسبة 100%".

وأتم: "نحاول بكل ما نملك في المباريات، ولكننا سنواجه لحظات صعبة بين المواجهات، حيث إن أمامنا 3 أيام فقط قبل مواجهة مصيرية ضد ريد بول سالزبورج".