«الاستاد الذكى» يولد الطاقة الكهربائية من هتافات الجماهير

قام عدد من طلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية بعمل اختراع أطلقوا عليه «الاستاد الذكى»، وقالت دكتور لمياء عبدالله، أستاذة هندسة البيئة بالمعهد ومشرفة الطلاب: إن المشروع يهدف إلى استغلال العدد الكبير من الجماهير واللاعبين المتواجدين فى ملاعب الاستاد المنتشرة فى أنحاء العالم لتوليد الكهرباء.

وأوضحت لمياء فى تصريحات صحفية لـ «الشروق»، أمس الجمعة أنه يأتى ذلك من خلال استخدام ما يسمى «البيزو إليكترك» لتوليد الكهرباء من ضغط اللاعبين على أرض الملعب وهتافات المشجعين.

وتابعت عبدالله أنه من حركة الدخول والخروج للاستاد واستغلال صوت تشجيع وهتافات المشجعين المرتفع بوضع بيزو إليكترك تحت كل كرسى والذى بدوره مع الاهتزازات المرتفعة يولد كهرباء.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا المشروع يصبح لدينا مصدر من الطاقة النظيفة يمكن استغلاله فى عمل مخارج لشحن الموبايلات والتابلت واللاب توب وغيرهم من الأجهزة المتداولة يوميا بداخل الاستاد، وفى نفس الوقت يتم تقليل استهلاك الكهرباء التقليدية الملوثة للبيئة.