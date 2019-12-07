السجن المؤبد لمتهم بالقتل في أحداث ثأر بين عائلتين في الجيزة

قضت محمكة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي سيد عثمان، بمعاقبة متهم بقتل شخص إثر خلافات ثأرية بين عائلتي الزبيدي ورابح بمركز أوسيم بالجيزة، بالسجن المؤبد.

وتعود الواقعة إلى عام 2017، عندما قام المتهم "رابح.ج" ومتهمين آخرين هاربين من عائلته بقتل المجني عليه أحمد الزبيدي عمدًا، لأخذ ثأر مقتل كلا من عبدالقادر رابح وسيد رابح، فأنزلوا المجني عليه من سيارته واصطحبوه عنوة واستغلوا انفراده وبعده عن ذويه، واستجلبوا أسلحة بيضاء "سكاكين" وحاصروه، وتعدوا عليه بأسلحتهم، وطعنه طعنات عدة قاسية بشتى جسده، مما تسبب في مقتله.

ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية للمتهم في القضية رقم 879 لسنة2017 اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض "سكين".