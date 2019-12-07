إيران تدشن الطائرة المسيرة «سميرغ» وضم مدمرة حديثة للأسطول

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أزاحت إيران، اليوم السبت، في منطقة جابهار البحرية المطلة على خليج عمان، الستار عن الطائرة المسيرة "سيمرغ" وتعلن إلحاقها بخدمة القوة البحرية للجيش الإيراني.

والطائرة المسيرة "سيمرغ" هي النسخة البحرية للطائرة المسيرة "شاهد 129" والتي تمتلكها القوة الجو فضائية للحرس الثوري، وتتميز بتنفيذ العمليات القتالية ضد الأهداف الأرضية باستخدام القنابل الذكية ومزودة بنظام تسديد للتصويب بدقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

من جهة أخرى، أعلن المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأميرال "حبيب الله سياري" عن انضمام المدمرة "بايندر" المزودة بأحدث التقنيات لأسطول القوات البحرية، وذلك في المنطقة البحرية الثالثة "نبوت" في جابهار.

وأضاف الأميرال سياري: "أننا وبكل ما نملك من قوة سندافع عن مياهنا الإقليمية وسنستمر في تطوير قواتنا وتأمين الممرات المائية للجميع".

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في منطقة الخليج على خلفية هجمات على ناقلات نفط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية منتصف العام الجاري.

وأتهمت السعودية وأمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا، إيران، بالوقوف وراء الهجمات على أرامكو، غير أن طهران نفت ذلك.