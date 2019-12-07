 المكسيك تعلن أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ عام 1987 - بوابة الشروق
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المكسيك تعلن أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ عام 1987

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 12:41 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 12:41 م

أعلنت المكسيك أنها حققت أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ عام 1987 في حقل "كيسكوي" بولاية "تاباسكو" المطلة على خليج المكسيك.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت عن رئيس شركة (بيميكس) للنفط المملوكة للدولة أوكتافيو روميرو قوله إن الحقل أثبت احتياطيات ممكنة ومحتملة تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام المكافئ، مضيفا أنه تم حفر أول بئر في كيسكوي في يونيو الماضي الذي ينتج حاليا 4500 برميل يوميا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المخطط أن يحوي الحقل - الذي تبلغ مساحته 34 كم2 - 11 بئرا وأن ينتج 69 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020، و110 آلاف برميل من النفط و410 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في عام 2021.

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