مفوضية حقوق الانسان العراقية: مقتل 5 متظاهرين وإصابة 110 في ساحة الخلاني

أفاد مصدر في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، بأن الحصيلة الأولية لضحايا قيام مسلحين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، تشير إلى مقتل 5 متظاهرين وإصابة 110اخرين.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "آخر تحديث بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان لضحايا أعمال العنف في ساحة الخلاني والسنك الليلة الماضية، يشير إلى مقتل 5 متظاهرين، بينهم اثنان، مجهولي الهوية وإصابة 110 بينهم 25عسكريا و6 إصابات بالسكاكين".

وكان شهود عيان قد ذكروا أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب نحو مئة عندما أطلق مسلحون الليلة الماضية الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط بغداد.