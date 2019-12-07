عبدالله السعيد يعود لقائمة بيراميدز أمام بطل موريتانيا

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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نواذيبو بطل موريتانيا.

ويستضيف ستاد الدفاع الجوي، غدا الأحد مباراة بيراميدز أمام بطل موريتانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة بيراميدز، عودة عبدالله السعيد للمشاركة مرة أخرى، بعد أن غاب في المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان.

الدفاع: علي جبر وطارق طه وعمر جابر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وولفريد كانون ورجب بكار.

الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني.

الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس.