الداخلية العراقية تفتح تحقيقا حول ملابسات الهجوم على المتظاهرين بوسط بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء أمس الجمعة، فتح تحقيق في ملابسات مقتل 4 متظاهرين وإصابة 80 آخرين خلال إطلاق الرصاص على متظاهرين في منطقة السنك وسط بغداد.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان: "إن القوات الأمنية ستفتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم".

وأضاف أن "القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان بمقتل 13 متظاهرا وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم شنه مسلحون يقودون أربع عربات بصندوق من نوع "بيك أب" على المتظاهرين في منطقة السنك.

من جهتها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، مساء أمس، قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد "بالعمل وفقا لتوجيهات المرجعية الشيعية العليا والتدخل لحماية المتظاهرين السلميين".

ودعت المفوضية في بيان صحفي إلى "عدم ترك ساحات التظاهر مكشوفة لتكون ذريعة لتدخل أطراف وجهات أخرى من غير الأجهزة الأمنية بحجج مختلفة مما ينذر باقتتال داخلي وسقوط ضحايا وخسائر بالأرواح والممتلكات".

وحثت المفوضية "المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون".