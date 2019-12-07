فيتش تؤكد تصنيف كرواتيا عند سالب بي بي بي

أكدت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، على تصنيف ديون كرواتيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند سالب بي بي بي، وهو أدنى مستوى في نطاق التصنيف الاستثماري للوكالة، مع الإبقاء على توقعاتها للاقتصاد إيجابية.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، قدمت وكالة ستاندرد آند بورز المستوى ذاته لدين كرواتيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل، وهو المستوى الأدنى لنطاق تصنيفها الاستثماري، مع إعطاء نظرة مستقرة للاقتصاد.

بينما كان تصنيف وكالة موديز للدين بالعملة الأجنبية على الأجل البعيد "بي أيه 2" وهو أقل بدرجتين من مستوى الاستثمار، مع تقديم نظرة إيجابية للاقتصاد الكرواتي.