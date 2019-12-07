علي بن فليس: الانتخابات الجزائرية ستساعد في خروج البلاد من أزمتها الحالية

قال المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات: "إن الجزائر في طريقها للخروج من الأزمة التي تعاني منها"، معتبرا أن الأطراف الخارجية المعروفة التي تحاول استهدافه أزعجتها مواقفه.

وأضاف بن فليس في تجمع انتخابي له اليوم السبت: "إن الجزائر في طريقها للخروج من الأزمة بفضل الانتخابات الرئاسية المقبلة"..مشيرا إلى أنه ترشح بمشروع لزرع الأمل والجمع بين الجزائريين مع تقدير رأي المخالفين في الرأي موصيا بالابتعاد عن الخطاب الذي يتضمن العنف اللفظي لأنه لا يعتبر مشروعا سياسيا.

وعلق على توقيف أحد عناصر حملته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.. قائلا: "من يستهدفني من أطراف معروفة في الخارج أزعجته مواقفي وإصراري على محاربة الفساد ووفائي لرسالة الشهداء".. مضيفا "أن حملتي الانتخابية تشمل الأنقياء والأطهار ومن يريد أن يتآمر على لن يجد ضالته لأن داري من زجاج ولا فساد فيها".

وتابع : "اخترت التخندق في صف الشعب".. مشيرا إلى أنه زار 35 ولاية لطلب ود الشعب الذي يملك وحده السيادة لمنح ثقته..لافتا إلى أنه حذر عقب الانتخابات الرئاسية عام 2014 من تربص أطراف خارجية بالجزائر وتحالفها مع قوى غير دستورية لضرب الدولة الوطنية.. مشيدا بإسقاط الشعب لهذا المخطط في 22 فبراير الماضي ودعم الجيش لمسعى استرجاع السيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.

وقال: "إن هذه الجبهة تتقوى بفضل الشعب المنظم وبتمسكه بسيادته وبممارسة المواطنة الحقة والكاملة وبمرافقة الجيش للثورة الشعبية وإسقاطه للعصابة"..مضيفا أن "من يريد المساس بالوحدة الوطنية وبرموز الدولة فالشعب والجيش له بالمرصاد".

واعتبر بن فليس أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يتطلب تحديد أولويات وحلولا عاجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعطي السيادة للشعب لاختيار رئيس شرعي لا يهيمن على مؤسسات الدولة ويعطي للمعارضة مكانتها وحقها في إبداء رأيها، مع تكريس مبدأ التداول على السلطة".