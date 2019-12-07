صحيفة: اليابان تدرس زيادة موازنة الدفاع في العام المقبل

تدرس اليابان زيادة موازنة الدفاع إلى مبلغ قياسي يبلغ 3ر5 تريليون ين (49 مليار دولار) في العام المقبل الذي سيبدأ في أول أبريل، حيث تستهدف جزئيا تطوير جيل جديد من المقاتلات، حسبما أفادت صحيفة "نيكي" التي لم تذكر مصدر معلوماتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الصحيفة اليابانية قوله إن المبلغ يشكل ارتفاعا من موازنة العام المالي الحالي التي بلغت 26ر5 تريليون ين، والتي تشمل 10 مليارات ين لتطوير مقاتلة عسكرية لتحل محل المقاتلة اليابانية "اف-2" في المستقبل.

وتعد الخطة جزءا من الموازنة السنوية الإجمالية للحكومة التي سيجري إتمامها بنهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن هذه الزيادة المزمعة في الإنفاق الدفاعي، تأتي للعام الثامن على التوالي. وكان البرنامج الدفاعي الياباني متوسط المدى الذي تم الإعلان عنه قبل عام قد حدد إنفاق 5ر27 تريليون ين خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بزيادة قدرها 3 تريليون ين عن الأعوام الخمسة السابقة. وتتعرض اليابان لضغوط لزيادة وارداتها العسكرية من الولايات المتحدة في ظل انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اختلال الميزان التجاري.