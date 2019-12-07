المبعوث الأممي يخشى حدوث «حمام دم» حال فشل مؤتمر برلين بشأن ليبيا

ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، أنه يمكن أن يكون هناك «حمام دم» في ليبيا حال فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار بالدولة التي مزقتها الحرب، مضيفًا: «لا يوجد موعد محدد للمؤتمر المتوقع أن يعقد في برلين».

وقال «سلامة»، في مؤتمر ميد 2019 الخاص بالسياسة الخارجية المنعقد في روما، إن البديل للتوصل لقرار لوقف إطلاق النار في ليبيا «مروع».

وتابع: «أخشى حدوث حمام دم وأخشى حدوث موجة مكثفة وحركة مكثفة (لفرار الأشخاص)، وأخشى من عدم الاستقرار».

وأوضح أن مهمة الأمم المتحدة وثقت 800 ضربة جوية مسيرة من جانب قوات حفتر و270 من جانب حكومة طرابلس.

وشجب الدبلوماسي أيضا أنه «منذ بدء هذه الحرب، ارتفع مستوى التدخل الخارجي في الأزمة الليبية بطرق مختلفة».