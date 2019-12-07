14 توصية للاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان

التوصيات تشمل احترام معايير العمل الدولية ومعالجة انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز

وزير القوي العاملة: لابد من تعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي

اختتم الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية أعماله بكوت ديفوار، مساء أمس الأول، والذي شاركت فيه مصر بوفد ثلاثي التكوين "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان ضمن 54 دولة إفريقية، حيث استمرت فعاليات الاجتماع لمدة 4 أيام.

وتتضمن الوثيقة النهائية للاجتماع 14 توصية جاء في مقدمتها "احترام معايير العمل الدولية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ومعالجة انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، وتوسيع نطاق تغطية حماية اجتماعية مستدامة توسيعا تدريجيا، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل من خلال تشجيع بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة.

كما تتضمن التوصيات ضرورة دعم دور القطاع العام، وتوفير العمل اللائق، والاهتمام بالعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة للجميع، بجانب النهوض بالنمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام إلى جانب العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل اللائق للجميع، وتعزيز أوجه التآزر بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات في إفريقيا.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان على ضرورة تعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي وتحسين الإنتاجية وإدارة العمل، والتأكيد على استمرار جدوى علاقة الاستخدام بوصفها وسيلة لتوفير اليقين والحماية القانونية للعمال، وضمان إجراءات فعالة وشاملة لتحقيق الانتقال إلى السمة المنظمة، تماشيًا مع توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.